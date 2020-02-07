19:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Видео

Скандал в Федерации профсоюзов: все в рамках закона

Скандал в Федерации профсоюзов: все в рамках закона, но без хеппи-энда для Мирбека Асанакунова

Казалось бы правовые обстоятельства дают наконец возможность поставить точку в затянувшемся на годы скандале с главой ФПК Мирбеком Асанакуновым.

Но его схватка за власть еще не закончилась. В чем заблуждаются сторонники М.Асанакунова? Почему их попытки реанимировать бывшего главу лишены оснований?

В пресс-конференции принимают участие:

Рысгуль Бабаева — заместитель председателя Федерации профсоюзов КР;
Канатбек Осмонов — заместитель председателя Федерации профсоюзов КР на общественных началах;
Эльдар Аглиулин — председатель Джалал-Абадского областного совета профсоюзов;
Анара Кыштобаева — юрист.
Ссылка: https://24.kg/video/143008/
просмотров: 25
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в Федерации профсоюзов. Сторонники Мирбека Асанакунова о захвате власти
В Федерации профсоюзов несогласны с решением совета об отстранении председателя
Скандал в Федерации профсоюзов продолжается. Отстранен председатель
Об основных причинах увольнений бюджетников рассказали в Федерации профсоюзов
Опять митинги. Члены Федерации профсоюзов выйдут на акцию протеста
Закон о профсоюзах. Представительство ЕС отслеживает ситуацию
Законопроект «О профсоюзах». Почему его называют скандальным?
Популярные новости
Все дело в&nbsp;штрафе: как закон научит любить чистоту и&nbsp;порядок Все дело в штрафе: как закон научит любить чистоту и порядок
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
7 февраля, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: стихи Пушкина, встреча с художником и хорсбол-шоу Афиша Бишкека на выходные: стихи Пушкина, встреча с худ...
18:44
Кыргызстанца задержали за подделку долларов в Узбекистане
18:25
Уголовное дело в отношении дяди экс-генпрокурора Аиды Саляновой не прекращено
18:08
В центре Бишкека автомобиль сбил девушку
18:01
За месяц международные резервы Кыргызстана выросли на $7,7 миллиона