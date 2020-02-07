Скандал в Федерации профсоюзов: все в рамках закона, но без хеппи-энда для Мирбека Асанакунова
Казалось бы правовые обстоятельства дают наконец возможность поставить точку в затянувшемся на годы скандале с главой ФПК Мирбеком Асанакуновым.
Но его схватка за власть еще не закончилась. В чем заблуждаются сторонники М.Асанакунова? Почему их попытки реанимировать бывшего главу лишены оснований?
В пресс-конференции принимают участие:
Рысгуль Бабаева — заместитель председателя Федерации профсоюзов КР;
Канатбек Осмонов — заместитель председателя Федерации профсоюзов КР на общественных началах;
Эльдар Аглиулин — председатель Джалал-Абадского областного совета профсоюзов;
Анара Кыштобаева — юрист.