15:56
USD 69.84
EUR 79.25
RUB 1.06
Техноблог

Легендарная Vertu вернулась на рынок люксовых смартфонов с новинкой за $14 тысяч

Vertu, производитель люксовых смартфонов, который ушел с рынка более года назад, вернулся. Компания придерживается прежней бизнес-модели и предлагает довольно странные смартфоны с завышенным ценником, сообщил портал mail.ru.

Компания начала продавать Vertu Aster P, обновленную версию Vertu Aster, анонсированного незадолго до заморозки компании. С точки зрения начинки — заурядный Android-смартфон, а вот дизайн и цена выделяют его среди других.

Новинка, традиционно изготовленная в Англии, получила титановое шасси. Дисплей покрыт сапфировым стеклом, а задняя часть смартфона изготовлена из кожи крокодила и ящерицы. 

Аппарат оборудован рубиновой кнопкой для звонка консьержу (каждый пользователь смартфона имеет право на круглосуточную консультацию с личным сотрудником колл-центра). С учетом отсутствия сканера отпечатка, видимо, именно он будет разрешать доступ к устройству.

Vertu Aster P получил 4,9-дюймовый AMOLED FHD дисплей, чип Snapdragon 660, 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт внутренней памяти, поддержку двух SIM-карт.

Основная камера одна — 12 мегапикселей, для селфи применяется 20-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон питается от батареи 3200 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Новинку можно заказать в Китае в черном, белом и золотом цвете. Цена — от $5 до $14 тысяч. Vertu Aster P пока доступен только в Китае.
Ссылка:
просмотров: 4861
Версия для печати
Популярные новости
Владелец BMW нанес список поломок на&nbsp;автомобиль, чтобы отомстить компании Владелец BMW нанес список поломок на автомобиль, чтобы отомстить компании
Полицейские Дубая пересядут на&nbsp;летающие мотоциклы Полицейские Дубая пересядут на летающие мотоциклы
Nokia презентовала недорогой телефон, &laquo;живущий&raquo; без подзарядки 21&nbsp;день Nokia презентовала недорогой телефон, «живущий» без подзарядки 21 день
Появилось первое видео складного смартфона Samsung Galaxy&nbsp;F Появилось первое видео складного смартфона Samsung Galaxy F
Бизнес
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509
PIN через SMS: современные технологии на&nbsp;службе у&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; PIN через SMS: современные технологии на службе у «Росинбанка»
Акция от&nbsp;Кыргызтелекома &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»