Легендарная Vertu вернулась на рынок люксовых смартфонов с новинкой за $14 тысяч

Vertu, производитель люксовых смартфонов, который ушел с рынка более года назад, вернулся. Компания придерживается прежней бизнес-модели и предлагает довольно странные смартфоны с завышенным ценником, сообщил портал mail.ru.

Компания начала продавать Vertu Aster P, обновленную версию Vertu Aster, анонсированного незадолго до заморозки компании. С точки зрения начинки — заурядный Android-смартфон, а вот дизайн и цена выделяют его среди других.

Новинка, традиционно изготовленная в Англии, получила титановое шасси. Дисплей покрыт сапфировым стеклом, а задняя часть смартфона изготовлена из кожи крокодила и ящерицы.

Аппарат оборудован рубиновой кнопкой для звонка консьержу (каждый пользователь смартфона имеет право на круглосуточную консультацию с личным сотрудником колл-центра). С учетом отсутствия сканера отпечатка, видимо, именно он будет разрешать доступ к устройству.

Vertu Aster P получил 4,9-дюймовый AMOLED FHD дисплей, чип Snapdragon 660, 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт внутренней памяти, поддержку двух SIM-карт.

Основная камера одна — 12 мегапикселей, для селфи применяется 20-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон питается от батареи 3200 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Новинку можно заказать в Китае в черном, белом и золотом цвете. Цена — от $5 до $14 тысяч. Vertu Aster P пока доступен только в Китае.