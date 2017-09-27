Размер твита могут увеличить до 280 знаков

Twitter собирается протестировать увеличение максимальной длины твита со 140 до 280 символов. Это делается для того, чтобы каждый человек мог «легко выражать свои мысли», заявила менеджер сервиса микроблогов Ализа Роузен. Об этом сообщили российские СМИ.

Пока что нововведение доступно для небольшой группы пользователей. Например, гендиректор компании Джек Дорси лично написал твит длиной ровно 280 знаков. «Изменение невелико, — признал он. — Но это большой шаг для нас». Дорси пояснил, что лимит в 140 символов был выбран случайно: в то время компания ориентировалась на СМС-сообщения, которые не могли быть длиннее 160 знаков. Дорси подчеркнул, что гордится своей командой, которая решила проблему многих пользователей, желавших написать твит. Вдумчивый подход позволил не только увеличить длину сообщения, но и сохранить «краткость, скорость и передачу сути», отметил глава Twitter.