20:11
+19
USD 68.44
EUR 80.88
RUB 1.19
Техноблог

Размер твита могут увеличить до 280 знаков

Twitter собирается протестировать увеличение максимальной длины твита со 140 до 280 символов. Это делается для того, чтобы каждый человек мог «легко выражать свои мысли», заявила менеджер сервиса микроблогов Ализа Роузен. Об этом сообщили российские СМИ.

Пока что нововведение доступно для небольшой группы пользователей. Например, гендиректор компании Джек Дорси лично написал твит длиной ровно 280 знаков. «Изменение невелико, — признал он. — Но это большой шаг для нас». Дорси пояснил, что лимит в 140 символов был выбран случайно: в то время компания ориентировалась на СМС-сообщения, которые не могли быть длиннее 160 знаков. Дорси подчеркнул, что гордится своей командой, которая решила проблему многих пользователей, желавших написать твит. Вдумчивый подход позволил не только увеличить длину сообщения, но и сохранить «краткость, скорость и передачу сути», отметил глава Twitter.
Ссылка:
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
WhatsApp и Twitter оказались худшими в защите данных пользователей
Twitter разрешил игнорировать новых пользователей и незнакомцев
Названа самая опасная социальная сеть
Twitter создаст круглосуточное телевидение
Facebook, Twitter и YouTube объединяются против терроризма
Twitter предложил пользователям «розовые очки»
Twitter начал платить пользователям за рекламу в их видеороликах
Twitter разрабатывает новую функцию, позволяющую редактировать фотографии
Twitter разрешит встраивать трансляции Periscope в сообщения
Twitter запатентовал управляемый твитами беспилотник
Популярные новости
С&nbsp;неприятной проблемой столкнулись пользователи новых iPhone&nbsp;8 С неприятной проблемой столкнулись пользователи новых iPhone 8
Вирус-вымогатель вместо денег требует обнаженные фото Вирус-вымогатель вместо денег требует обнаженные фото
Безрамочный смартфон по-китайски&nbsp;&mdash; Doogee Mix&nbsp;2 Безрамочный смартфон по-китайски — Doogee Mix 2
Раскрыта дата массовой атаки хакеров на&nbsp;крупнейшие компании мира Раскрыта дата массовой атаки хакеров на крупнейшие компании мира
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил охват сети&nbsp;4G Мобильный оператор О! увеличил охват сети 4G
Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: будьте на&nbsp;связи даже с&nbsp;нулевым балансом! Лайфхак от MegaCom: будьте на связи даже с нулевым балансом!
Компания &laquo;Ал-Халал&raquo; получит сертификат мирового признания Компания «Ал-Халал» получит сертификат мирового признания