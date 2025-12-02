22:46
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Техноблог

Актуально? Вероятность облысения теперь диагностирует искусственный интеллект

Вероятность облысения теперь диагностируют с помощью искусственного интеллекта — специально созданное приложение отслеживает динамику выпадения волос и составляет персональные рекомендации по лечению.

Идея стартапа MyHair AI, по словам создателей, возникла как ответ на рост дезинформации и числа некомпетентных специалистов в столь щепетильном для многих мужчин вопросе — раннем облысении.

Принцип прост — пользователь загружает в приложение фотографии своей роскошной или не очень шевелюры. Затем специализированный ИИ, обученный более чем на 300 тысячах изображений волос, анализирует изображения, определяет плотность и ищет признаки начинающегося облысения.

Если пользоваться сервисом регулярно, он будет отслеживать динамику, опираясь на новые данные. Также доступна система рекомендаций — приложение даст советы по уходу за волосами и кожей головы, а также подберет специализированные клиники, если в этом есть необходимость.

«Наш искусственный интеллект рассказывает вам, что на самом деле происходит с вашими волосами, подбирает средства, которые действительно подходят для вашего типа волос, и объясняет научные принципы их действия, в том числе возможные побочные эффекты», — сказал создатель MyHair AI Сириак Лефорт.

Проект, запущенный летом 2025 года, по словам разработчиков, имеет в активе около 200 тысяч пользователей, из которых 1 тысяча пользуются премиальными возможностями. В будущем компания хочет расширить функционал и добавить возможность записи в проверенные медучреждения для получения помощи.

«Мужчин беспокоят две проблемы, связанные со здоровьем: сексуальная дисфункция и выпадение волос. Мы решаем одну из самых распространенных повседневных проблем», — отметили разработчики.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/353161/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
В правительстве заверяют, что тоже обеспокоены ледниками. Депутаты не верят
Депутат считает, что ледники Давыдова и Лысый продали. Чиновник опровергает
Чиновники аргументировали необходимость поправок в Водный кодекс
Популярные новости
В&nbsp;РФ&nbsp;заблокируют WhatsApp, если мессенджер не&nbsp;будет исполнять законы страны В РФ заблокируют WhatsApp, если мессенджер не будет исполнять законы страны
В&nbsp;смартфонах Android обнаружили вирус, читающий содержимое экрана В смартфонах Android обнаружили вирус, читающий содержимое экрана
На&nbsp;госпортале &laquo;Түндүк&raquo; стал доступным электронный кадастровый план На госпортале «Түндүк» стал доступным электронный кадастровый план
Павел Дуров объявил о&nbsp;запуске конфиденциальной сети для вычислений Cocoon Павел Дуров объявил о запуске конфиденциальной сети для вычислений Cocoon
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;&laquo;Алипей+&raquo; провели первую тестовую оплату в&nbsp;Шанхае МПЦ («Элкарт») и «Алипей+» провели первую тестовую оплату в Шанхае
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
2 декабря, вторник
22:41
В Госдуме предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при переезде в РФ В Госдуме предложили обязать мигрантов покупать полис Д...
22:28
Тынчтык Шайназаров: ЦИК и МВД изучат все нарушения по избирательным участкам
22:25
Актуально? Вероятность облысения теперь диагностирует искусственный интеллект
22:04
Росатом хочет начать строить ветроэлектростанцию в Кыргызстане в 2026 году
21:40
В центре санэпиднадзора в Бишкеке установили генератор