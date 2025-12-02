Актуально? Вероятность облысения теперь диагностирует искусственный интеллект

Вероятность облысения теперь диагностируют с помощью искусственного интеллекта — специально созданное приложение отслеживает динамику выпадения волос и составляет персональные рекомендации по лечению.

Идея стартапа MyHair AI, по словам создателей, возникла как ответ на рост дезинформации и числа некомпетентных специалистов в столь щепетильном для многих мужчин вопросе — раннем облысении.

Принцип прост — пользователь загружает в приложение фотографии своей роскошной или не очень шевелюры. Затем специализированный ИИ, обученный более чем на 300 тысячах изображений волос, анализирует изображения, определяет плотность и ищет признаки начинающегося облысения.

Если пользоваться сервисом регулярно, он будет отслеживать динамику, опираясь на новые данные. Также доступна система рекомендаций — приложение даст советы по уходу за волосами и кожей головы, а также подберет специализированные клиники, если в этом есть необходимость.

«Наш искусственный интеллект рассказывает вам, что на самом деле происходит с вашими волосами, подбирает средства, которые действительно подходят для вашего типа волос, и объясняет научные принципы их действия, в том числе возможные побочные эффекты», — сказал создатель MyHair AI Сириак Лефорт.

Проект, запущенный летом 2025 года, по словам разработчиков, имеет в активе около 200 тысяч пользователей, из которых 1 тысяча пользуются премиальными возможностями. В будущем компания хочет расширить функционал и добавить возможность записи в проверенные медучреждения для получения помощи.

«Мужчин беспокоят две проблемы, связанные со здоровьем: сексуальная дисфункция и выпадение волос. Мы решаем одну из самых распространенных повседневных проблем», — отметили разработчики.