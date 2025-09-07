16:46
Техноблог

Microsoft предупреждает о проблемах в работе сервиса после повреждения кабелей

Microsoft предупреждает о проблемах в работе сервиса после повреждения подводных кабелей в Красном море. Об этом сообщила корпорация на своем сайте.

В пресс-релизе говорится о «снижении качества работы». Причиной стали повреждения «нескольких международных подводных кабелей» в Красном море. Компания не уточнила, как именно это произошло, однако сообщила, что трафик был перенаправлен. Это приведет к увеличению задержек до завершения ремонтных работ.

Отмечается, что инженерные команды Microsoft активно управляют ситуацией, используя «диверсифицированные мощности» и оценивая дополнительные варианты, чтобы снизить задержки.

Пользователи облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure могут столкнуться с проблемами в работе сервиса.
