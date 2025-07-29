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Техноблог

Личные разговоры с ИИ могут быть доказательством в суде — глава OpenAI

Личные беседы с искусственным интеллектом, в отличие от разговоров с психотерапевтом или адвокатом, могут быть использованы в суде в качестве доказательства. Об этом в подкасте американского комика Тео Вона This Past Weekend заявил глава OpenAI Сэм Альтман.

Sebastian Gollnow
Фото Sebastian Gollnow. Глава OpenAI Сэм Альтман

По его словам, несмотря на то что все большее число людей обращаются к ChatGPT за психологической помощью, это не всегда может быть безопасно.

«Если вы общаетесь с ChatGPT про свои наиболее приватные дела, а потом возникнет судебный иск или что-то в этом роде, нас могут обязать это предоставить», — пояснил Сэм Альтман.

Он отметил, что считает такую ситуацию очень неправильной, так как в рамках переписки с ИИ должна действовать «та же концепция конфиденциальности».

Закон охраняет тайну общения с врачом или юристом, «есть врачебная тайна, есть юридическая конфиденциальность», но пока нет ответа, «как это будет происходить, когда вы будете общаться с ChatGPT», подчеркнул глава OpenAI.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/337771/
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