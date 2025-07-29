Личные беседы с искусственным интеллектом, в отличие от разговоров с психотерапевтом или адвокатом, могут быть использованы в суде в качестве доказательства. Об этом в подкасте американского комика Тео Вона This Past Weekend заявил глава OpenAI Сэм Альтман.
По его словам, несмотря на то что все большее число людей обращаются к ChatGPT за психологической помощью, это не всегда может быть безопасно.
«Если вы общаетесь с ChatGPT про свои наиболее приватные дела, а потом возникнет судебный иск или что-то в этом роде, нас могут обязать это предоставить», — пояснил Сэм Альтман.
Он отметил, что считает такую ситуацию очень неправильной, так как в рамках переписки с ИИ должна действовать «та же концепция конфиденциальности».
Закон охраняет тайну общения с врачом или юристом, «есть врачебная тайна, есть юридическая конфиденциальность», но пока нет ответа, «как это будет происходить, когда вы будете общаться с ChatGPT», подчеркнул глава OpenAI.