Журнал Time назвал лучшие изобретения 2024 года

Журнал Time назвал лучшие изобретения 2024-го. Прозрачный телевизор, AirPods Pro 2 и тройной смартфон названы изобретениями года.

Фото обложки журнала Time

Журналисты медиа проанализировали технологии, устройства, изобретения этого года и выбрали 200 самых главных. Их разделили по категориям. Так, в раздел потребительской электроники попали складывающийся втрое смартфон Huawei Mate XT, прозрачный телевизор LG Signature, экшен-камера Insta360 X4.

Фото СМИ. Экзоскелет назван в числе лучших инноваций 2024 года

Среди устройств для людей с ограниченными возможностями выделили наушники AirPods Pro 2, которые можно использовать в качестве слухового аппарата, экзоскелет Arc’teryx and Skip MO/GO.

В качестве основных изобретений для развлечений отметили карт Segway GoKart Pro 2, беспроводные наушники Sonos Ace, книгу с цветным E-Ink-экраном Rakuten Kobo Libra Colour.

Также в список в разных категориях попали вакцина R21/Matrix-M для борьбы с малярией, тестер качества воды LifeStraw Sip, умный кошачий туалет Whisker Litter-Robot 4, выращенное в лаборатории мясо Meatable Opti-Ox, гаджет для профилактики рака кожи DermaSensor, робот-хирург Medical Microinstruments Symani Surgical System, умные очки Xreal Air 2 Ultra.