Сразу четыре новые модели смартфонов представила компания Lenovo

Компания Lenovo представила сразу четыре новые модели смартфонов — бюджетные A5 и K9 и устройства среднего уровня — S5 Pro и K5 Pro, оснащенные двойными камерами. Об этом сообщил портал 3DNews.

К серии А относятся смартфоны начального уровня с широким выбором характеристик и функциональных возможностей.

Смартфон Lenovo A5 оснащен IPS-дисплеем с диагональю 5,45 дюйма . Устройство базируется на восьмиядерном процессоре Mediatek MTK6739, имеет основную 13-мегапиксельную камеру и фронтальную с разрешением 8 мегапикселей.

Смартфон включает два слота для SIM-карт, слот microSD, порт Micro-USB и 3,5-миллиметровый аудиоразъем, емкость аккумулятора — 4 000 мАч.

Цена Lenovo A5 составит от 7 до 9 тысяч сомов в зависимости от объема памяти.

Смартфон Lenovo K9 с 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ основан на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P2. Аппарат оснащен двойными фронтальной и основной камерами с одинаковой конфигурацией сенсоров (13 + 8 мегапикселей) и поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта.

У смартфона 3 гигабайта оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью 32 гигабайта, есть поддержка карт microSD объемом до 256 гигабайт.

Емкость аккумулятора — 3 000 мАч. В комплекте зарядное устройство мощностью 10 Вт с поддержкой быстрой зарядки. Цена Lenovo K9 — от 10 тысяч сомов.

Lenovo K5 Pro относится к категории смартфонов среднего уровня. Аппарат оснащен 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и базируется на процессоре Snapdragon 636.

У смартфона 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайт флеш-памяти, две двойные камеры с 16- и 5-мегапиксельными сенсорами, а также 3,5-миллиметровый аудиоразъем.

Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки — 4 050 мАч. Стоимость смартфона Lenovo K5 Pro — от 14 тысяч сомов.

Смартфон Lenovo S5 Pro имеет 6,2-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9, занимающий практически всю лицевую сторону устройства.

У смартфона восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636 с 6 гигабайтами оперативной памяти, флеш-накопителем емкостью 64 гигабайта, есть слот для карт microSD объемом до 256 гигабайт. Основная камера смартфона базируется на 12- и 20-магапиксельных сенсорах, фронтальная включает 20- и 8-мегапиксельные сенсоры.

Качественный звук в смартфоне обеспечивают усилители Smart PA, аппаратная составляющая Cirrus Logic, софтверная оптимизация звука Dirac и два динамика.

Смартфон Lenovo S5 Pro получит три цвета: золотой, синий и черный. Цена новинки — от 16 тысяч сомов.