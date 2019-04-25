Самый мощный в мире смартфон презентовали в Китае

В Китае состоялась презентация смартфона Lenovo Z6 Pro, оборудованного топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6/8/12 гигабайтами оперативной памяти, основной камерой из четырех модулей. Об этом сообщил портал RG Digital.

Разрешение камеры при съемке фото составляет 48 мегапикселей, в режиме видео показатель достигает 4K. Размещенная в каплевидном (новый стандарт рынка) вырезе фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя.

AMOLED-экран с диагональю 6,39 дюйма поддерживает разрешение 2340×1080 пикселей (FullHD+) и оснащен встроенным дактилоскопическим сканером, который распознает даже мокрые пальцы — утверждает производитель.

Объем постоянной памяти может составлять 128, 256 и 512 гигабайт. Аккумулятор емкостью 4 000 мАч поддерживает быструю зарядку.

Продажи нового флагмана стартуют 29 апреля. Стоимость Lenovo Z6 Pro на 6/128 гигабайт составит 2 тысячи 899 юаней, или 30 тысяч сомов. Версии на 8/128, 8/256 и 12/512 гигабайт обойдутся в 2 тысячи 999, 3 тысячи 799 и 4 тысячи 999 юаней (1 юань = 10,3891 сома).

Ранее в тестах AnTuTu новый Lenovo Z6 Pro набрал более 400 тысяч баллов. На сегодня это абсолютный рекорд. До этого первое место в рейтинге бенчмарка принадлежало Xiaomi Mi9.