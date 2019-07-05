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Техноблог

Apple обновляет клавиатуру для Macbook. Впервые за пять лет

Американская технокомпания Apple впервые за пять лет обновит клавиатуру для Macbook, отказавшись от технологии «бабочка», сообщает RNS.

Отмечается, что «бабочка», используемая с 2015 года, является одной из основных причин проблем с устройствами, малоподвижный дизайн конструкции не пользовался симпатиями у пользователей ноутбука. Новый дизайн клавиатуры будет основан на ножничных переключателях, которые обеспечат долгую работу и увеличенный ход клавиш. Нововведения планируется ввести уже в этом году.

Macbook Pro же получит новую клавиатуру годом позже, в 2020 году. Ножничная технология будет стоить дороже, нежели дизайн клавиатур других производителей, однако дешевле применяемой ранее «бабочки».

Главными претензиями к старой технологии были залипание клавиш, ошибочные нажатия и другие проблемы.
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