Apple обновляет клавиатуру для Macbook. Впервые за пять лет

Американская технокомпания Apple впервые за пять лет обновит клавиатуру для Macbook, отказавшись от технологии «бабочка», сообщает RNS.

Отмечается, что «бабочка», используемая с 2015 года, является одной из основных причин проблем с устройствами, малоподвижный дизайн конструкции не пользовался симпатиями у пользователей ноутбука. Новый дизайн клавиатуры будет основан на ножничных переключателях, которые обеспечат долгую работу и увеличенный ход клавиш. Нововведения планируется ввести уже в этом году.

Macbook Pro же получит новую клавиатуру годом позже, в 2020 году. Ножничная технология будет стоить дороже, нежели дизайн клавиатур других производителей, однако дешевле применяемой ранее «бабочки».

Главными претензиями к старой технологии были залипание клавиш, ошибочные нажатия и другие проблемы.