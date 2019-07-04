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Техноблог

Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов

По сообщениям сетевых источников, китайские пограничники устанавливают следящее приложение на смартфоны некоторых людей, пересекающих границу государства. С таким заявлением выступили журналисты западных изданий Guardian, The New York Times и Süddeutsche Zeitung, которые провели собственное расследование.

Программа обеспечивает доступ к личной переписке и контактам без ведома пользователей. При пересечении китайской границы сотрудники таможенной службы страны устанавливают специальные программы на смартфоны туристов, уверены журналисты The Guardian.

Программа может открыть третьим лицам доступ к электронным письмам, содержимому мессенджеров или текущему местоположению. Необычную программу получила группа журналистов при пересечении границы Кыргызстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района. Путешественникам предложили передать свои смартфоны и пароли доступа сотрудникам таможенного контроля. Через время устройства вернули с установленным приложением Fēng cǎi.

Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов. Программа фиксирует сообщения на «проблемные» темы, включая исламский экстремизм и музыку японской группы Unholy Grave.

Стоит отметить, что программу получили лишь Android-устройства — владельцы iPhone ограничивались предоставлением паролей для доступа. По мнению экспертов, подобная активность нацелена на мусульман-уйгуров, населяющих автономную область. Так, в регионе наладили систему уличных камер с распознаванием лиц, которая следит за 2,5 млн жителей.
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