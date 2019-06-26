Мужчина с помощью iPhone отбил свой автомобиль у грабителя

В американском курортном городе Майами-Бич мужчина, используя iPhone и смекалку, сумел предотвратить угон собственного автомобиля. Об этом сообщил телеканал WSVN 7 News.

Вечером из окна своего дома он увидел, что кто-то роется в его авто — Mercedes AMG S-class. Сначала хозяин машины позвонил в «911», а потом выбежал на улицу.

Владелец автомобиля взял свой iPhone словно пистолет, направил в сторону злоумышленника и громко скомандовал: «Лечь на землю!» Из-за того, что на улице было темно, преступник не распознал, что его собираются «застрелить» из iPhone.

Автоугонщика держали «на прицеле» примерно 5-6 минут до приезда полиции.

Преступником оказался 27-летний Шелдон Джонсон. За его плечами аресты за мелкие кражи и грабежи. Теперь ему предъявили обвинение за попытку угона автомобиля.