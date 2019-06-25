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Техноблог

Британцы разогнали трактор до сумасшедшей скорости

Британский автомеханик и гонщик Гай Мартин разогнал модифицированный сельскохозяйственный трактор Fastrac JC Bamford Excavators до скорости 103,6 мили в час (167 километров в час). Об этом сообщило издание «За рулем».

Рекорд установили на аэродроме «Элвингтон» возле Йорка (Великобритания).

Новый рекордсмен оснащен 7,2-литровым 6-цилиндровым двигателем DieselMax, мощность которого достигает тысячу лошадиных сил. Команда инженеров Williams Advanced Engineering сделала трактор легче и доработала аэродинамику квадратного сельхозорудия.

«Это был отличный день с JCB в «Элвингтоне», грамотная работа с грамотными инженерами. Трактор чувствовал себя уверенно на взлетно-посадочной полосе», — рассказал Гай Мартин.
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