Полицейские Дубая пересядут на летающие мотоциклы

Полицейских Объединенных Арабских Эмиратов планируют пересадить на летающие мотоциклы Hoverbike S3 2019 российского производства. Об этом сообщила газета The National.

По ее данным, сейчас два экипажа полицейских обучаются управлять экспериментальным мотоциклом стоимостью $150 тысяч. Применять его планируют в труднодоступных районах.

Если эксперимент пройдет успешно, к нему присоединятся еще около 40 полицейских. Глава отдела искусственного интеллекта полиции Дубая Халид Аль-Марзуки заявил, что полиция надеется ввести летающие мотоциклы в эксплуатацию в 2020 году.

Фото из интернета. Служебный транспорт полиции Дубая

Контракт на поставку летающих мотоциклов полиция Дубая заключила в 2017 году. Их выпускает компания Hoversurf, принадлежащая российскому бизнесмену Александру Атаманову.

Hoverbike изготовлен из легкого углеродного волокна, по его краям расположены четыре электрических роторных двигателя. Мотоцикл способен зависать в пяти метрах над землей и двигаться во все стороны.