Юный житель Кыргызстана Ырыскельди Тыныбеков вынесет мяч для игры чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Фото из Интернета

В ФФ КР напомнили, что ранее участники проекта, который был объявлен к мундиалю, соревновались на знание английского языка и в футбольном мастерстве. После интернет-голосования определился победитель — 14-летний воспитанник футбольного центра ФФ КР и капитан юниорской сборной страны (U-14) Ырыскельди Тыныбеков. Он вынесет мяч в четвертьфинальном матче.

Поединок сборных России и Хорватии пройдет в Сочи 8 июля. Начало в 00.00 по бишкекскому времени.

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