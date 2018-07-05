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Спорт

Матч Россия — Хорватия. Футбольный мяч для игры вынесет юный кыргызстанец

Юный житель Кыргызстана Ырыскельди Тыныбеков вынесет мяч для игры чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

из Интернета
Фото из Интернета

В ФФ КР напомнили, что ранее участники проекта, который был объявлен к мундиалю, соревновались на знание английского языка и в футбольном мастерстве. После интернет-голосования определился победитель — 14-летний воспитанник футбольного центра ФФ КР и капитан юниорской сборной страны (U-14) Ырыскельди Тыныбеков. Он вынесет мяч в четвертьфинальном матче.

Поединок сборных России и Хорватии пройдет в Сочи 8 июля. Начало в 00.00 по бишкекскому времени.

Сегодня на ЧМ день отдыха. Расписание и сетка плей-офф здесь.
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