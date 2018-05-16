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Спорт

Знаменитый Диего Марадона будет теперь тренировать белорусских футболистов

Диего Марадона занял пост председателя правления белорусского футбольного клуба «Динамо» (Брест), сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

из Интернета
Фото из Интернета. Диего Марадона

Знаменитый в прошлом футболист будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо» (Брест).

Отмечается, что Диего Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России. «Динамо» (Брест) после семи туров с 9 очками занимает 8-е место в высшей лиге Беларуси.

Марадона также руководил клубами «Текстил Мандию», «Расинг» (Авельянеда), сборной Аргентины, и «Аль-Васлом» (ОАЭ). 

Ранее Марадона возглавлял клуб «Аль-Фуджайра» из ОАЭ. Об уходе аргентинца из арабской команды в конце апреля сообщил агент и адвокат Марадоны Матиас Морла.
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