Жаркая битва взглядов на WEF Global 11

«Перетерпишь – выиграешь», – сказал тяжеловес из Украины Юрий Проценко с рекордом в ММА 11 побед и 4 поражения, который сразится с нашим соотечественником Тилеком Жээнбековым. До этого Проценко победил Мыктыбека Мамасалиева приемом «ручной треугольник».
«Я простой человек и не гоняюсь за поясом. Мне дали возможность подраться, и я готов», - сказал Юрий.
Также фанаты ждут боя чемпиона Ариета Бекишева и Мырзамидина Пазылова, которые будут биться за пояс в легком весе.
Кыргызский боец Алтынбек Мамашев с серией в 9 побед встретится с казахстанцем Сагындыком Мукановым.
В супертяжелом весе зрителей ждет противостояние Жыргалбека Чомонова и Николая Ибрагимова.