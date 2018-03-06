Жаркая битва взглядов на WEF Global 11

Фото ИА «24.kg». Юрий Проценко против Тилека Жээнбекова, 2018 год

«Перетерпишь – выиграешь», – сказал тяжеловес из Украины Юрий Проценко с рекордом в ММА 11 побед и 4 поражения, который сразится с нашим соотечественником Тилеком Жээнбековым. До этого Проценко победил Мыктыбека Мамасалиева приемом «ручной треугольник».

«Я простой человек и не гоняюсь за поясом. Мне дали возможность подраться, и я готов», - сказал Юрий.

Фото ИА «24.kg». Защита титула в легком весе, 2018 год

Также фанаты ждут боя чемпиона Ариета Бекишева и Мырзамидина Пазылова, которые будут биться за пояс в легком весе.

Кыргызский боец Алтынбек Мамашев с серией в 9 побед встретится с казахстанцем Сагындыком Мукановым.

Фото ИА «24.kg». Битва взглядов супертяжеловесов, 2018 год

В супертяжелом весе зрителей ждет противостояние Жыргалбека Чомонова и Николая Ибрагимова.