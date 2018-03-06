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Спорт

Жаркая битва взглядов на WEF Global 11

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Юрий Проценко против Тилека Жээнбекова, 2018 год

«Перетерпишь – выиграешь», – сказал тяжеловес из Украины Юрий Проценко с рекордом в ММА 11 побед и 4 поражения, который сразится с нашим соотечественником Тилеком Жээнбековым. До этого Проценко победил Мыктыбека Мамасалиева приемом «ручной треугольник».

 «Я простой человек и не гоняюсь за поясом. Мне дали возможность подраться, и я готов», - сказал Юрий. 

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Защита титула в легком весе, 2018 год

Также фанаты ждут боя чемпиона Ариета Бекишева и Мырзамидина Пазылова, которые будут биться за пояс в легком весе. 

Кыргызский боец Алтынбек Мамашев с серией в 9 побед встретится с казахстанцем Сагындыком Мукановым. 

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Битва взглядов супертяжеловесов, 2018 год

В супертяжелом весе зрителей ждет противостояние Жыргалбека Чомонова и Николая Ибрагимова. 
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