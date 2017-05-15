Спортивный календарь с 15 по 21 мая

8–15 мая. Республиканская спартакиада школьников Кыргызстана, финал. Бишкек

Одна из главных целей традиционных состязаний — приобщение подрастающего поколения к спорту. Участвуют школьники из всех регионов страны. Запланированы состязания по баскетболу, волейболу, футболу, боксу, тогуз-коргоолу, легкой и тяжелой атлетике и таэквондо WTF.

12–16 мая. Республиканская спартакиада работников государственных органов Кыргызстана. Бишкек

В программе примерно те же виды спорта, что и у школьников. Участники пытаются доказать, что физическая культура им не чужда.

12–20 мая. Международные соревнования на кубок мэра Москвы по снукеру. Москва (Россия)

За победу борются 53 спортсмена из девяти стран, в том числе ведущий снукерист Кыргызстана Каримберди уулу Мухаммед.

12–20 мая. Чемпионат Азии по шахматам. Чэнду (Китай)

Запланированы состязания по классическим шахматам и блицу. Наши взрослые игроки на азиатской арене не так успешны, как юные, но не теряют надежды на хорошее выступление. В этот раз КР представляет Диана Омурбекова.

12–22 мая. Исламские игры солидарности. Баку (Азербайджан)

Участвуют около 3,5 тысячи спортсменов из 57 стран. Разыгрывается 262 комплекта наград по 20 видам спорта. Кыргызстан представляют около 70 спортсменов. Есть среди них известные, а есть и дебютанты турниров высокого уровня.

14–20 мая. III Всемирные игры юных соотечественников. Казань (Россия)

Одна из целей состязаний — укрепление международных связей. В программе шесть видов спорта.





15–20 мая. Международные соревнования на кубок мэра Москвы по русскому бильярду. Москва (Россия)

Борьба за победу идет в самой непредсказуемой дисциплине — свободной пирамиде. Кыргызстан представляют сильнейшие мастера кия, в том числе Дастан Лепшаков, месяцем ранее успешно выступивший на чемпионате мира.

16 мая. Чемпионат Азии среди молодежи (до 20 лет) по футзалу, группа D, первый тур. Бангкок (Таиланд)

Сборная Китая — сборная Кыргызстана.

На предварительном этапе 21 команду-участницу разделили на четыре группы. Сборная Кыргызстана попала в группу D. Для выхода в ¼ финала ей необходимо занять в ней место не ниже второго. Первый соперник нашим ребятам вполне по зубам.

17 мая. Кубок АФК по футболу. Группа D, пятый тур

«Алтын Асыр» (Туркменистан) — «Алай» (Кыргызстан). Балканабад (Туркменистан);

«Дордой» (Кыргызстан) — «Истиклол» (Таджикистан). Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова, 19.00.

«Алай» и «Дордой» слабо провели первые четыре тура и лишились шанса на выход в следующий круг. В оставшиеся два тура они попытаются поднять настроение приунывшим болельщикам и поправить репутацию отечественного клубного футбола.

17 мая. Кубок Кыргызстана по футболу

Команды начинают путь к трофею с 1/32 финала. На этой стадии в борьбу вступают представители низших лиг, а команды элитного дивизиона подключатся позднее.





18 мая. Чемпионат Азии среди молодежи (до 20 лет) по футзалу, группа D, второй тур. Бангкок (Таиланд)

Сборная Кыргызстана — сборная Монголии.

Второй соперник отечественной команды еще слабее первого, и, скорее всего, кыргызстанцы вновь добьются победы.

19 мая. Чемпионат Азии среди молодежи (до 20 лет) по футзалу, группа D, третий тур. Бангкок (Таиланд)

Сборная Кыргызстана — сборная ОАЭ.

Календарь состязаний благоволит нашей команде: очередной противник также вряд ли доставит много хлопот.

19–21 мая. Чемпионат Кыргызстана по борьбе на поясах. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Это единоборство в нашей стране — одно из самых урожайных на медали: со всех крупных международных турниров кыргызстанцы приезжают с победой. Цель нынешнего турнира — определить кандидатов в сборную, которая будет участвовать в заграничных стартах в сезоне-2017.

19–22 мая. Чемпионат Азии по смешанным единоборствам. Ош

ММА в Кыргызстане — один из самых популярных и бурно развивающихся видов спорта. Тот факт, что нам доверили турнир такого уровня, это подтверждает. Участвуют бойцы из 12 стран. Учитывая фактор родных стен, кыргызстанцы — фавориты во всех весовых категориях.

20 мая. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, седьмой тур

«Абдыш-Ата» (Кант) — «Нефтчи» (Кочкор-Ата), Кант;

«Алга» (Бишкек) — «Кара-Балта», Бишкек.

Команды, играющие у себя дома, в этом туре явные фавориты. Хотя гости, желая поправить свое турнирное положение, наверняка дадут им бой.

20 мая. Чемпионат Азии среди молодежи (до 20 лет) по футзалу, группа D, четвертый тур. Бангкок (Таиланд)

Сборная Ирана — сборная Кыргызстана.

Это заключительный тур группового этапа. Наша команда встречается с самым сильным соперником — одним из фаворитов всего чемпионата. Если все пойдет по плану, к четвертому туру кыргызстанцы уже обеспечат себе место в плей-офф и результат игры с иранцами не будет иметь принципиального значения.

20–21 мая. Открытый чемпионат Кыргызстана по пауэрлифтингу. Кант

Приседание со штангой, жим лежа и становая тяга — составные части пауэрлифтинга. В нашей стране данный вид спорта весьма развит, и на этом турнире вполне может быть установлен очередной мировой рекорд.

20–21 мая. Соревнования Ashu Grand Prix по велоспорту. Чуйская область

Состязания проводятся ежегодно. В программе велотур и велогонка, а также трейлраннинг (бег по бездорожью).



20–23 мая. Чемпионат Азии среди молодежи по легкой атлетике. Бангкок (Таиланд)

От Кыргызстана участвуют пять спортсменов. В рамках подготовки к ЧА они выступили на крупном турнире, прошедшем в Бишкеке.





21 мая. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, седьмой тур

«Дордой» (Бишкек) — «Алай» (Ош). Бишкек.

Лидеры отечественного футбола продолжают биться на двух фронтах. «Алай», плохо играющий на Кубке АФК, в национальном первенстве, наоборот, смотрится здорово. «Дордой» на Кубке АФК выглядит чуть лучше, а в Топ-лиге уже потерял немало очков. В этом поединке фаворитами выглядят гости.

21 мая. Чемпионат Кыргызстана по карате кекушинкай. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

За победу в нескольких возрастных группах и весовых категориях борются представители столицы, Чуйской и Иссык-Кульской областей.