22:08
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Спорт

В Кыргызстане прошел чемпионат страны по грэпплингу

В столице Кыргызстана прошел чемпионат страны по грэпплингу ADCC. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент федерации данного вида спорта КР Кенжебек Чекиров.

По его словам, в соревнованиях участвовали более 150 спортсменов из Бишкека и регионов. Медали разыгрывались в пяти весовых категориях. В весе 65,9 килограмма высшую ступень пьедестала почета занял Мырзамедин Пазылов, 76,9 кг — Адилет Мусаев, 87,9 кг — Бексултан Омурзаков.

В категории 99 кг первенствовал Садырбек уулу Узак, свыше 99 кг — Курманбек Адиев (все из клуба Fighter KG).
Ссылка: https://24.kg/sport/49761/
просмотров: 545
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец выиграл «золото» на турнире по бразильскому джиу-джитсу в Нью-Йорке
В Джалал-Абадской области прошел чемпионат по грэпплингу
На Иссык-Куле прошел чемпионат по грэпплингу ADCC
Команда Кыргызстана успешно выступила на чемпионате Азии и Океании по грэпплингу
Спортсмены из Кыргызстана выиграли медали на чемпионате Азии и Океании по грэпплингу ADCC
Популярные новости
Боец из&nbsp;Кыргызстана рассказал подробности скандального боя с&nbsp;его участием Боец из Кыргызстана рассказал подробности скандального боя с его участием
Бойцу из&nbsp;Кыргызстана судья на&nbsp;турнире в&nbsp;России угрожал депортацией Бойцу из Кыргызстана судья на турнире в России угрожал депортацией
Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на&nbsp;турнире по&nbsp;тайскому боксу в&nbsp;Бангкоке Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на турнире по тайскому боксу в Бангкоке
Футболиста ошского &laquo;Алая&raquo; оштрафовали на&nbsp;$2 тысячи за&nbsp;красную карточку Футболиста ошского «Алая» оштрафовали на $2 тысячи за красную карточку
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom