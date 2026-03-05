21:13
Спорт

Борец Эрназар Акматалиев поднялся на второе место в мировом рейтинге UWW

Фото из интернета. Эрназар Акматалиев

Кыргызстанец Эрназар Акматалиев поднялся на второе место в мировом рейтинге по версии Объединенного мира борьбы (UWW).

Обновленный рейтинг составлен по итогам турнира в Албании.

На нем наш соотечественник выступал в весовой категории до 70 килограммов и выиграл золотую медаль.

Этот результат позволил ему подняться с третьего места на второе, уступая лишь действующему олимпийскому чемпиону Есиносукэ Аояги из Японии.

Акжол Махмудов занял 31-е место мирового рейтинга. На турнире в Тиране (Албания) он выступал в весовой категории до 82 килограммов, где занял 10-е место среди 19 участников.

Еще один борец Жоламан Шаршенбеков исключен из мирового рейтинга UWW.
