Борец Эрназар Акматалиев поднялся на второе место в мировом рейтинге UWW

Кыргызстанец Эрназар Акматалиев поднялся на второе место в мировом рейтинге по версии Объединенного мира борьбы (UWW).
Обновленный рейтинг составлен по итогам турнира в Албании.
На нем наш соотечественник выступал в весовой категории до 70 килограммов и выиграл золотую медаль.
Этот результат позволил ему подняться с третьего места на второе, уступая лишь действующему олимпийскому чемпиону Есиносукэ Аояги из Японии.
Акжол Махмудов занял 31-е место мирового рейтинга. На турнире в Тиране (Албания) он выступал в весовой категории до 82 килограммов, где занял 10-е место среди 19 участников.
Еще один борец Жоламан Шаршенбеков исключен из мирового рейтинга UWW.