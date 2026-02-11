23:00
Спорт

Чемпион мира по вольной борьбе из Японии провел мастер-класс в Кыргызстане

Действующий чемпион мира по вольной борьбе Есиносукэ Аояги из Японии провел мастер-класс в Кыргызстане. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

По ее данным, мероприятие прошло 11 февраля в Бишкеке.

23-летний Аояги в 2023 году завоевал бронзу чемпионата Азии в Астане. В 2024-м в Бишкеке он занял второе место на турнире в Бишкеке, а затем взял серебро на чемпионате мира в Албании.

В 2025 году Аояги выиграл золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 70 килограммов, который прошел в Загребе (Хорватия). В 1/8 финала того турнира японец победил кыргызстанца Эрназара Акматалиева.

13 февраля Аояги выступит на международном турнире в Бишкеке.
