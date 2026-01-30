11:01
Сборная Кыргызстана по футболу хочет сыграть с командой России

Сборная Кыргызстана по футболу хочет сыграть с командой России в Бишкеке. Об этом Sport24 сообщил менеджер отдела национальных сборных Кыргызского футбольного союза Азат Мурзашев.

Сборная России

«Мы открыты для предложений сыграть со сборной России. Пока никто с нами по поводу матчей не связывался. Мы бы могли провести игру с Россией в этом году. Можно брать в расчет июнь — мы бы хотели сыграть домашний матч в Бишкеке», — сказал он.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Эти клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций. Теперь сборная России проводит только товарищеские матчи.
