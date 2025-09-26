Проведение товарищеского матча по футболу против РФ готовы обсудить в КФС. Об этом сообщил генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Нурдин Букуев.

«Наша сборная строит планы на следующий год. Если будет поставлен на повестку вопрос о проведении товарищеского матча с командой России, мы сразу начнем это обсуждать. Мы регулярно общаемся с представителями Российского футбольного союза по различным вопросам в рамках сотрудничества. Но вопрос о товарищеском матче пока в повестке не стоял. Если такое возникнет, будем обсуждать», — сказал он.

Отметим, что все российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Напомним, в ноябре прошлого года юношеские сборные команды России и Кыргызстана по футзалу U17 и U19 провели по два товарищеских матча в Бишкеке.





