20:56
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Спорт

Проведение товарищеского матча по футболу против РФ готовы обсудить в КФС

Проведение товарищеского матча по футболу против РФ готовы обсудить в КФС. Об этом сообщил генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Нурдин Букуев.

«Наша сборная строит планы на следующий год. Если будет поставлен на повестку вопрос о проведении товарищеского матча с командой России, мы сразу начнем это обсуждать. Мы регулярно общаемся с представителями Российского футбольного союза по различным вопросам в рамках сотрудничества. Но вопрос о товарищеском матче пока в повестке не стоял. Если такое возникнет, будем обсуждать», — сказал он.

Отметим, что все российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Напомним, в ноябре прошлого года юношеские сборные команды России и Кыргызстана по футзалу U17 и U19 провели по два товарищеских матча в Бишкеке.  



 
Ссылка: https://24.kg/sport/345102/
просмотров: 94
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Кыргызстана по футболу обновила дизайн формы. Она в ней сегодня сыграет
Популярные новости
Тренерский штаб сборной Кыргызстана по&nbsp;греко-римской борьбе ушел в&nbsp;отставку Тренерский штаб сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе ушел в отставку
Кыргызстанец Муртазали Магомедов выиграл контракт с&nbsp;UFC Кыргызстанец Муртазали Магомедов выиграл контракт с UFC
Отбор на&nbsp;Кубок Азии по&nbsp;футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Палестины Отбор на Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Палестины
&laquo;Золотой мяч&nbsp;&mdash; 2025&raquo;: имена лучших футболистов мира назовут сегодня «Золотой мяч — 2025»: имена лучших футболистов мира назовут сегодня
Бизнес
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
26 сентября, пятница
20:41
Проведение товарищеского матча по футболу против РФ готовы обсудить в КФС Проведение товарищеского матча по футболу против РФ гот...
20:30
Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
20:22
Турция отказалась от спора с Германией, что донер-кебаб это традиционное блюдо
19:45
Совет Федерации РФ продлил действующие правила поставок нефти в Кыргызстан
19:29
МИД КР дал рекомендации по оформлению студенческих виз США