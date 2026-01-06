Кубок Азии. Сборная Кыргызстана хочет показать хороший и красивый футбол

В финальном этапе Кубка Азии U-23 2026 года, который проходит в Джидде, сегодня на поле выйдут команды Кыргызстана и Саудовской Аравии. Капитан нашей сборной Саид Дациев ответил на вопросы журналистов.
По его словам, сборная КР приехала показать хороший и красивый футбол и настраивается на отличный результат.
Ранее главный тренер кыргызстанцев Эдмар Ласерда также отметил, что команда прибыла на турнир, чтобы показывать качественный и зрелищный футбол.
«Мы прекрасно понимаем, что попали в непростую группу с сильными соперниками, но готовы к вызову. Мы хорошо подготовлены и нацелены продемонстрировать свой лучший футбол», — сказал он.
Напомним расписание матчей нашей сборной (по бишкекскому времени):
6 января в 22.00 — Саудовская Аравия — Кыргызстан
(стадион имени принца Абдуллы Аль-Файсала, Джидда);
9 января в 20.00 — Кыргызстан — Вьетнам
(«Кинг Абдулла Спорт Сити», Джидда);
12 января в 22.30 — Иордания — Кыргызстан
(«Кинг Абдулла Спорт Сити», Джидда).
Матч кыргызстанских футболистов против сборной Саудовской Аравии станет игрой открытия турнира.