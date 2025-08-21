14:50
Спорт

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу обыграла казахстанский «Кайрат»

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу обыграла казахстанский «Кайрат» в товарищеском матче в Алматы. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

По его данным, игроки в возрасте до 17 лет продолжают подготовку к отборочному раунду Кубка Азии – 2026, который пройдет с 22 по 30 ноября в Бишкеке.

Матч прошел на стадионе академии имени Тимура Сегизбаева (Алматинская футбольная детско-юношеская спортивная школа) и завершился победой сборной Кыргызстана со счетом 2:1.

Дубль в составе сборной Кыргызстана, которую тренирует Александр Бауэр, оформил Бекзат Казаков.
