Кыргызстан впервые выходит в третий тур отбора на чемпионат мира по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу обеспечила себе путевку на Кубок Азии – 2027, а также впервые в истории выходит в третий тур отборочных игр на чемпионат мира.

Накануне, 11 июня, поздно вечером сборная Кыргызстана сыграла вничью со сборной Омана (1:1) в заключительном матче второго раунда объединенных отборочных игр ЧМ-2026 и Кубка Азии – 2027. Матч прошел в рамках шестого тура азиатского региона.

Напомним, сборная Кыргызстана выступала в группе D вместе с командами Омана, Малайзии и Китайского Тайбэя. В соответствии с правилами, две лучшие команды из каждой группы выходят в третий раунд отбора на ЧМ-2026 и автоматически получают право участия в финальной стадии Кубка Азии – 2027.

Благодаря ничьей сборная Кыргызстана набрала 11 очков и заняла второе место в группе, уступив только Оману (13 очков). Малайзия завершила турнир на третьем месте с 10 очками, а Китайский Тайбэй не набрал ни одного очка.

Фото КФС. Главный тренер сборной КР по футболу Штефан Таркович

Главный тренер сборной Кыргызстана Штефан Таркович прокомментировал успех команды: «Матч был сложным, обе команды показали отличный футбол. Несмотря на непростые климатические условия, игра была динамичной и напряженной. Я горжусь своей командой и каждым ее игроком. Итоговый результат сегодняшнего матча справедлив, обе команды были равны».

Кыргызский футбольный союз на своей странице в соцсетях опубликовал видео, как Камчыбек Ташиев, глава КФС, вместе с футболистами празднует успех сборной Кыргызстана.