Сезим Жуманазарова поборется за бронзу Исламских игр

Спортсменка Сезим Жуманазарова поборется за бронзу Исламских игр. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Соперницей кыргызстанки станет Текук Ачуак Джамила из Алжира.

Еще два спортсмена из Кыргызстана сегодня, 19 ноября, будут бороться за бронзовые медали на Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии.

В этот день разыгрываются пять комплектов медалей по спортивной борьбе среди мужчин и женщин.

Кыргызстанка Арууке Кадырбек кызы выйдет на мат против Юсма Десвита (Индонезия), а Роман Ким сразится Фатихом Бозкуртом (Турция).
