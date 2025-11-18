22:55
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Спорт

Борец Акжол Махмудов завоевал золото Исламских игр солидарности

Фото из интернета

Акжол Махмудов выиграл золотую медаль на Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Он выступал в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 килограммов и стартовал со стадии 1/8 финала.

Кыргызстанец сначала победил представителя Туниса, а затем был сильнее борца из Египта. В поединке за выход в финал Махмудов в упорной борьбе вырвал победу у иранца, выступающего за Катар.

В финальной схватке спортсмен из Кыргызстана встретился на ковре с еще одним представителем Ирана. Махмудов одержал победу на туше и выиграл. Это золото стала первым для Кыргызстана на этой Исламиаде.

Еще один борец Асан Жанышов завоевал бронзовую медаль. В поединке за бронзовую медаль кыргызстанец боролся против Ислама Аббасова из Азербайджана и смог победить его со счетом 9:0.

Спортсмен Раззак Бейшекеев также стал обладателем бронзы, кыргызстанец разгромил борца из Афганистана.
Ссылка: https://24.kg/sport/351401/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Исламские игры. Акжол Махмудов в финале, еще двое поборются за бронзу
Исламские игры. Борец Акжол Махмудов вышел в полуфинал
Кыргызстанские борцы, победившие на чемпионате мира, получили новые автомобили
Шарип уулу Билол завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе (U-23)
Кыргызстанец Асан уулу Омурбек завоевал серебро чемпионата мира по борьбе (U-23)
Кыргызстанец Асан уулу Омурбек вышел в финал чемпионата мира по борьбе (U-23)
Кыргызстанец поборется за бронзу в утешительном турнире на чемпионате мира
Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе
Гулнура Таштанбекова будет бороться за бронзу чемпионата мира
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева стала чемпионкой мира по борьбе (U-23)
Популярные новости
Турнир UFC 322: кыргызстанка Валентина Шевченко разгромила Вейли Чжан Турнир UFC 322: кыргызстанка Валентина Шевченко разгромила Вейли Чжан
Кыргызстанец занял первое место на&nbsp;чемпионате мира FIDE по&nbsp;шахматам Кыргызстанец занял первое место на чемпионате мира FIDE по шахматам
Омурбек Бабанов создал свой футбольный клуб &laquo;Азия&raquo; Омурбек Бабанов создал свой футбольный клуб «Азия»
&laquo;Кубок Манаса&raquo; по&nbsp;футболу. Молодежная сборная Кыргызстана обыграла Иран «Кубок Манаса» по футболу. Молодежная сборная Кыргызстана обыграла Иран
Бизнес
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
18 ноября, вторник
22:48
Сбой в Cloudflare. Х, Spotify, ChatGPT и десятки сайтов перестали работать Сбой в Cloudflare. Х, Spotify, ChatGPT и десятки сайтов...
22:32
Борец Акжол Махмудов завоевал золото Исламских игр солидарности
22:25
В Бишкеке временно закрыли ночной клуб. Нарушал общественный порядок
22:03
Жители Бишкека сливают бытовые стоки, засоряя коллекторы. Проводится их очистка
21:52
Заседание Совета глав правительств стран ШОС. Подписан ряд документов