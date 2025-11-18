18:21
Спорт

Исламские игры. Акжол Махмудов в финале, еще двое поборются за бронзу

Кыргызстанец Акжол Махмудов вышел в финал на Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии.

Он выступает в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 килограммов, где стартовал со стадии 1/8 финала.

В первой схватке наш соотечественник досрочно победил представителя Туниса, а затем так же досрочно — борца из Египта. В поединке за выход в финал он встретился на ковре с иранским спортсменом, выступающим за Катар. Акжол Махмудов уступал 0:2 после первого периода, но во втором смог бросить соперника на 4 балла и одержать победу.

В финальной схватке он поборется против Абди Амира из Ирана. Начало схваток финального блока в 20.30 по бишкекскому времени, сообщается на сайте соревнований.

Асан Жанышов уступил в упорной борьбе со счетом 6:7 действующему чемпиону мира из Ирана. Теперь он будет бороться за бронзовую медаль, соперником станет Ислам Аббасов из Азербайджана.

Еще один спортсмен Раззак Бейшекеев также поборется за бронзу. Он выступает в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 килограммов.

Бейшекеев проиграл в первой схватке азербайджанцу, но получил возможность бороться в утешительном турнире за бронзовую медаль.

В первом раунде кыргызстанец разгромил борца из Афганистана и теперь будет бороться за итоговое третье место.
