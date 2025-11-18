16:50
Спорт

Исламские игры. Борец Акжол Махмудов вышел в полуфинал

Спортсмен из Кыргызстана Акжол Махмудов вышел в полуфинал на Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Наш соотечественник выступает в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 килограммов.

Он стартовал со стадии 1/8 финала, где досрочно повержен представитель Туниса.

В поединке 1/4 финала Акжол Махмудов боролся против представителя Египта, чью сборную тренирует Азат Эркимбаев из КР. Махмудов победил со счетом 9:0 и вышел в полуфинал.

Еще одним полуфиналистом стал Асан Жанышов в весовой категории до 87 килограммов. Он стартовал со стадии 1/8 финала, где победил спортсмена из Узбекистана.

В следующем раунде кыргызстанец боролся против представителя Турции, победил его и вышел в полуфинал.
Ссылка: https://24.kg/sport/351359/
просмотров: 269
Версия для печати
