Кыргызстанец Асан уулу Омурбек вышел в финал чемпионата мира по борьбе (U-23)

Асан уулу Омурбек вышел в финал молодежного чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в Нови-Саде (Сербия). Об этом говорится на сайте UWW.

В весовой категории до 61 килограмма он обыграл представителей Китая, Болгарии, Албании и Турции с общим счетом 47:3.

Завтра в финале его соперником станет Джаксен Патрик Форрест из США.

Еще один кыргызстанец Шарип уулу Билол (до 65 кг) уступил в полуфинале Умиджону Жалолову (Узбекистан) и теперь поборется за бронзовую медаль.

Отметим, Мухаммадрасул Салиев уступил в первой схватке утешительного турнира и выбыл из борьбы за медали.