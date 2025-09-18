08:48
Без медалей. Мээрим Жуманазарова завершила выступление на чемпионате мира

Мээрим Жуманазарова завершила выступление на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Хорватии, без медали.

Кыргызстанка выступала в весовой категории до 68 килограммов, стартовав со стадии 1/8 финала.

В первой схватке наша спортсменка досрочно победила представительницу Американского Самоа Анисету Мина Ваа Акоста. Однако в четвертьфинале она уступила сопернице из Китая Джиа Лонг.

В полуфинале спортсменка из КНР уступила представительнице Болгарии, тем самым лишив Мээрим Жуманазарову схватки за бронзовую медаль.
