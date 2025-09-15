19:34
Кыргызстанцы завоевали еще четыре медали на молодежном чемпионате Азии по дзюдо

Кыргызстанцы во второй день завоевали четыре медали на молодежном чемпионате Азии, завершившемся накануне в Индонезии. Об этом сообщает Кыргызская федерация дзюдо.

По ее данным, бронзовыми призерами стали Актилек Култаев (до 81 кг), Данияр Мелисов (до 90 кг), Даут Полтушев (до 100 кг) и Алина Молдокулова (до 70 кг).

Напомним, ранее Адис Орозмаматов (до 66 килограммов) и Жанар Жолдошева (до 57 килограммов) завоевали бронзовые медали.

Отметим, что кыргызстанцы выиграли медали чемпионата и среди кадетов:

Бронза: Анастасия Степанова (до 40 кг) и Ааиша Кыялбекова (до 53 кг);
Серебро: Мунира Манасбекова (до 44 кг) и Буалима Абдибалиева (до 48 кг).
Ссылка: https://24.kg/sport/343626/
просмотров: 78
