09:32
USD 87.45
EUR 90.96
RUB 1.00
Спорт

У футбольного клуба «Абдыш-Ата» вновь сменился главный тренер

Фото клуба «Абдыш-Ата». Иван Куртушич (справа)

У чемпиона Кыргызстана по футболу команды из Канта «Абдыш-Ата» новый главный тренер. Об этом сообщается на страницах клуба в соцсетях.

Главным тренером стал 40-летний специалист из Сербии Иван Куртушич, имеющий тренерский опыт в высших лигах Китая, Гонконга, Хорватии и Сербии.

В качестве футболиста он выступал на профессиональном уровне, играя в Премьер-лигах Сербии, Франции, Македонии, Боснии, Бахрейна, также выступал в национальной сборной Сербии (U-16, U-18, U-21).

Напомним, что в феврале команда «Абдыш-Ата» объявила о подписании контракта с Владимиром Вуйовичем из Черногории. Позже стало известно, что он покинул расположение клуба. О причинах не сообщалось.
Ссылка: https://24.kg/sport/321453/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстандык легендарлуу футболчу Юсуп Мусаев дүйнө салды
Скончался легендарный кыргызстанский футболист Юсуп Мусаев
Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан подали заявку на проведение Кубка Азии
Кубок четырех наций. Футболистки из Кыргызстана завершили выступление на турнире
Футболист сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов пояснил, почему выбрал «Торпедо»
Лига чемпионов по футболу. Определились пары 1/8 финала
В сборной КР по футболу нет сыновей богатых или чиновников — Садыр Жапаров
Экс-главу Федерации футбола Испании приговорили к штрафу за поцелуй спортсменки
Тренера молодежной сборной Кыргызстана по футболу уволили после Кубка Азии
Лига чемпионов по футболу. Определились все участники 1/8 финала
Популярные новости
Борцовская лига Поддубного. Кыргызстанка Айпери Медет кызы победила соперницу Борцовская лига Поддубного. Кыргызстанка Айпери Медет кызы победила соперницу
Кыргызстанские борцы завоевали серебро и&nbsp;две бронзы турнира в&nbsp;Албании Кыргызстанские борцы завоевали серебро и две бронзы турнира в Албании
Борцовская лига Поддубного. Кыргызстанец Акжол Махмудов победил француза Борцовская лига Поддубного. Кыргызстанец Акжол Махмудов победил француза
Борец из&nbsp;Кыргызстана Ырыскелди Максатбек уулу завоевал золото турнира в&nbsp;Албании Борец из Кыргызстана Ырыскелди Максатбек уулу завоевал золото турнира в Албании
Бизнес
Проект &laquo;Светлое будущее&raquo;&nbsp;&mdash; новая возможность для молодежи Узбекистана Проект «Светлое будущее» — новая возможность для молодежи Узбекистана
Оборот &laquo;Ozon Кыргызстан&raquo; вырос более чем в&nbsp;10,5 раза в&nbsp;2024 году Оборот «Ozon Кыргызстан» вырос более чем в 10,5 раза в 2024 году
Депозит &laquo;ЖАЗ&raquo; от&nbsp;MBANK&nbsp;&mdash; заоблачная ставка! Депозит «ЖАЗ» от MBANK — заоблачная ставка!
Календарь Орозо-2025 и&nbsp;удобная выплата фитр-садака в&nbsp;супераппе &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Календарь Орозо-2025 и удобная выплата фитр-садака в супераппе «Мой О!»
1 марта, суббота
09:25
У футбольного клуба «Абдыш-Ата» вновь сменился главный тренер У футбольного клуба «Абдыш-Ата» вновь сменился главный...
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 1 марта 1951 года
08:45
Рамазан — месяц очищения сердец. Муфтий Кыргызстана обратился к верующим
08:30
Борец из Кыргызстана Ырыскелди Максатбек уулу завоевал золото турнира в Албании
06:28
Скандал в Белом доме: Зеленский покинул переговоры с Трампом и отменил брифинг
28 февраля, пятница
23:41
Telegram начал тестировать функцию «Платные сообщения»
23:01
Citibank по ошибке перевел клиенту $81 триллион
22:00
ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен
21:07
Проект «Светлое будущее» — новая возможность для молодежи Узбекистана