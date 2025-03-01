У футбольного клуба «Абдыш-Ата» вновь сменился главный тренер

У чемпиона Кыргызстана по футболу команды из Канта «Абдыш-Ата» новый главный тренер. Об этом сообщается на страницах клуба в соцсетях.

Главным тренером стал 40-летний специалист из Сербии Иван Куртушич, имеющий тренерский опыт в высших лигах Китая, Гонконга, Хорватии и Сербии.

В качестве футболиста он выступал на профессиональном уровне, играя в Премьер-лигах Сербии, Франции, Македонии, Боснии, Бахрейна, также выступал в национальной сборной Сербии (U-16, U-18, U-21).

Напомним, что в феврале команда «Абдыш-Ата» объявила о подписании контракта с Владимиром Вуйовичем из Черногории. Позже стало известно, что он покинул расположение клуба. О причинах не сообщалось.