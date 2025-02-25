Борцовская лига Поддубного. Кыргызстанец Акжол Махмудов победил француза

В Алматы проходит большой профессиональный турнир по спортивной борьбе PWL 8, организованный Борцовской лигой Поддубного. Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.

В весовой категории до 77 килограммов борец греко-римского стиля из Кыргызстана Акжол Махмудов победил Ибрагима Ганема из Франции — 6:1.

Ранее Айпери Медет кызы оказалась сильнее Жамили Бакбергеновой из Казахстана.

Всего в турнире Professional Wrestling League 8 в Алматы принимают участие 19 борцов из 11 стран.

Борцовская лига Поддубного — профессиональная борцовская лига с привлечением лучших спортсменов мира и рекордным призовым фондом.