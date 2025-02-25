21:26
USD 87.45
EUR 91.56
RUB 1.00
Спорт

Борцовская лига Поддубного. Кыргызстанка Айпери Медет кызы победила соперницу

В Алматы проходит большой профессиональный турнир по спортивной борьбе PWL 8, организованный Борцовской лигой Поддубного. Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.

В весовой категории до 76 килограммов кыргызстанка Айпери Медет кызы оказалась сильнее Жамили Бакбергеновой из Казахстана — 5:1.

Соперником еще одного представителя КР Акжола Махмудова станет Ибрагим Ганем из Франции.

Всего в турнире Professional Wrestling League 8 в Алматы принимают участие 19 борцов из 11 стран.

Борцовская лига Поддубного — профессиональная борцовская лига с привлечением лучших спортсменов мира и рекордным призовым фондом.
Ссылка: https://24.kg/sport/321046/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
Акжол Махмудов и Айпери Медет кызы примут участие в турнире Лиги Поддубного
Кыргызстанки выиграли три медали турнира по вольной борьбе в Швеции
Кыргызстанки завоевали золото и серебро турнира по борьбе в Беларуси
Кыргызстанцы примут участие в международном турнире по борьбе хапсагай
Определились чемпионы Кыргызстана по вольной борьбе
Определились чемпионы Кыргызстана по греко-римской борьбе
Борец Эрназар Акматалиев выиграл золото на международном турнире в Казахстане
От Олимпиады до Игр кочевников: звездные достижения Кыргызстана
В МВД Кыргызстана решили бороться с ОПГ превентивными методами
Борцы из Кыргызстана завоевали золото и серебро турнира в Беларуси
Популярные новости
Дмитрий Бивол выиграл реванш у&nbsp;Артура Бетербиева за&nbsp;титул абсолютного чемпиона Дмитрий Бивол выиграл реванш у Артура Бетербиева за титул абсолютного чемпиона
Дмитрий Бивол после реванша сфотографировался на&nbsp;фоне флага Кыргызстана Дмитрий Бивол после реванша сфотографировался на фоне флага Кыргызстана
Акжол Махмудов и&nbsp;Айпери Медет кызы примут участие в&nbsp;турнире Лиги Поддубного Акжол Махмудов и Айпери Медет кызы примут участие в турнире Лиги Поддубного
Футболист сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов пояснил, почему выбрал &laquo;Торпедо&raquo; Футболист сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов пояснил, почему выбрал «Торпедо»
Бизнес
Регистрация ИП&nbsp;онлайн с&nbsp;MBusiness&nbsp;&mdash; без очередей и&nbsp;лишних шагов Регистрация ИП онлайн с MBusiness — без очередей и лишних шагов
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; объявили победителей второго этапа совместной акции MegaPay и «Элкарт» объявили победителей второго этапа совместной акции
&laquo;Твой билет на&nbsp;финал УЕФА в&nbsp;Мюнхен&raquo;: акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; «Твой билет на финал УЕФА в Мюнхен»: акция от «Элдик Банка»
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «Элдик Банка»
25 февраля, вторник
21:23
Роскошный особняк осужденного экс-премьера Казахстана выставлен на торги Роскошный особняк осужденного экс-премьера Казахстана в...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 февраля: дождь со снегом
20:51
Борцовская лига Поддубного. Кыргызстанка Айпери Медет кызы победила соперницу
20:04
Капитально отремонтируют 100 трансформаторов в Аламединском районе
19:42
Внимание! В ряде районов Бишкека отключат воду