Борцовская лига Поддубного. Кыргызстанка Айпери Медет кызы победила соперницу

В Алматы проходит большой профессиональный турнир по спортивной борьбе PWL 8, организованный Борцовской лигой Поддубного. Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.

В весовой категории до 76 килограммов кыргызстанка Айпери Медет кызы оказалась сильнее Жамили Бакбергеновой из Казахстана — 5:1.

Соперником еще одного представителя КР Акжола Махмудова станет Ибрагим Ганем из Франции.

Всего в турнире Professional Wrestling League 8 в Алматы принимают участие 19 борцов из 11 стран.

Борцовская лига Поддубного — профессиональная борцовская лига с привлечением лучших спортсменов мира и рекордным призовым фондом.