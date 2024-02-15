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Спорт

В Кыргызстане пройдет чемпионат мира по комбинированной пирамиде

В Кыргызстане 26 февраля — 3 марта пройдет чемпионат мира по комбинированной пирамиде. Об этом сообщается на сайте Федерации бильярдного спорта России.

В турнире примут участие сильнейшие спортсмены мира по комбинированной пирамиде.

Призовой фонд составит 3 миллиона 350 тысяч сомов. Победители получат 800 тысяч (среди мужчин) и 300 тысяч (среди женщин).

В Бишкеке также 21-26 февраля пройдет первенство мира по бильярдному спорту в дисциплине «свободная пирамида» среди юниоров и юниорок до 19 лет. Призовой фонд турнира — 1 миллион 200 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/sport/286838/
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