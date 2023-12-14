Кубок АФК. За тайм футболисты кантской «Абдыш-Аты» забили пять голов сопернику

В Бишкеке клуб «Абдыш-Ата» ведет в заключительном поединке в рамках группового этапа Кубка АФК. Матч показывает телеканал «УТРК-Спорт».
Команда из Канта в первом тайме забила пять голов клубу из Туркменистана «Мерв».
Первый гол случился уже на четвертой минуте. Забил его Арсен Шаршенбеков.
Мирбек Ахматалиев оформил дубль. Кайрат Жыргалбек уулу и Эмануэль Ягр забили по мячу.
Счет перед вторым таймом — 5:1.
Отметим, в первом круге в Туркменистане команды сыграли вничью.
Кыргызстанский «Абдыш-Ата» досрочно занял первое место в группе Е и вышел в плей-офф турнира.