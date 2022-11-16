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Спорт

Кыргызской академии физкультуры и спорта присвоено имя Бейшена Турусбекова

Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта присвоили имя доктора медицинских наук Бейшена Турусбекова. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта в Instagram.

В КГАФКиС открыли и именную доску заслуженного деятеля науки Киргизской ССР, отметив его вклад в область науки, особенно в развитие спортивной медицины, а также его бесценный труд, которым он продолжал заниматься до конца своей жизни.

Гости мероприятия ознакомились с музеем Бейшена Турусбекова, работами, проводимыми в направлении развития общеспортивной сферы в академии, и текущим состоянием спортивной базы вуза.

Бейшен Турусбеков — специалист в области нормальной физиологии человека и спортивной медицины.
Награжден медалью «Данк» (2000 год).

Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 6 монографий. Под его руководством защищены 2 докторские и 36 кандидатских диссертаций.
Ссылка: https://24.kg/sport/250845/
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