Кыргызстанка Айпери Медет кызы вышла в финал чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Белграде (Сербия).

В полуфинале она победила Кайли Рене Велкер из Соединенных Штатов Америки.

В весовой категории до 76 килограммов в первой схватке она встречалась со спортсменкой из Эквадора и одержала победу на туше. Затем ее соперницей стала спортсменка из Индии. Ее Айпери Медет кызы уложила на лопатки за 28 секунд.

За золотую медаль она поборется со спортсменкой из Колумбии.

Завтра первую схватку в Белграде проведет еще одна кыргызстанка — Назира Марсбек кызы (57 килограммов).

Борцы греко-римского стиля из Кыргызстана остались без призовых мест.