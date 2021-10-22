В Бишкеке пройдет детский фестиваль спорта. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, он стартует 23 октября в 15.00 в Парке здоровья.

«Программа включает показательные выступления спортивных школ Бишкека, мастер-классы от тренеров спортивных школ, олимпийских призеров, чемпионов мира, Азии и Азиатских игр. Гости мероприятия смогут познакомиться с самыми различными видами спорта, изучить спортивные снаряды и выбрать вид спорта для себя. Опытные тренеры помогут оценить физическую подготовку, а олимпийцы, чемпионы мира, Азии и Азиатских игр расскажут о своем пути к медали», — отметили в муниципалитете.

Организатор фестиваля — управление физической культуры и спорта мэрии столицы.