17:27
USD 84.80
EUR 98.72
RUB 1.19
Спорт

В Бишкеке пройдет детский фестиваль спорта

В Бишкеке пройдет детский фестиваль спорта. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, он стартует 23 октября в 15.00 в Парке здоровья.

«Программа включает показательные выступления спортивных школ Бишкека, мастер-классы от тренеров спортивных школ, олимпийских призеров, чемпионов мира, Азии и Азиатских игр. Гости мероприятия смогут познакомиться с самыми различными видами спорта, изучить спортивные снаряды и выбрать вид спорта для себя. Опытные тренеры помогут оценить физическую подготовку, а олимпийцы, чемпионы мира, Азии и Азиатских игр расскажут о своем пути к медали», — отметили в муниципалитете.

Организатор фестиваля — управление физической культуры и спорта мэрии столицы.
Ссылка: https://24.kg/sport/211339/
просмотров: 69
Версия для печати
Материалы по теме
Заявление Рафаэля Физиева. В ДУМК заявили, что не в курсе скандала
Чемпионки мира по борьбе просят кабмин выделить им зал для тренировок
Золото на руинах. В каких условиях занимаются будущие олимпийские чемпионы
В Бишкеке построят большой футбольный центр
Нурдин Букуев стал первым в мире рефери, судившим четыре ЧМ по футзалу
Тренеры спорткомплекса «Дельфин» заявили о коррупции. Обратились к властям
Каратист из Кыргызстана завоевал золотую медаль на играх СНГ в Казани
Дзюдоистка из Кыргызстана завоевала бронзовую медаль Игр СНГ в Казани
Талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом
Спортсмен из Кыргызстана завоевал бронзу по тайскому боксу на Играх СНГ в Казани
Популярные новости
Кыргызстанец завоевал золото чемпионата мира по&nbsp;борьбе среди ветеранов Кыргызстанец завоевал золото чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Два кыргызстанца вышли в&nbsp;полуфиналы чемпионата мира по&nbsp;борьбе среди ветеранов Два кыргызстанца вышли в полуфиналы чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Айпери Медет кызы поедет на&nbsp;чемпионат мира по&nbsp;борьбе в&nbsp;Сербию Айпери Медет кызы поедет на чемпионат мира по борьбе в Сербию
Кыргызстанец вышел в&nbsp;финал чемпионата мира по&nbsp;борьбе среди ветеранов Кыргызстанец вышел в финал чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Бизнес
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
22 октября, пятница
17:18
В Бишкеке пройдет детский фестиваль спорта В Бишкеке пройдет детский фестиваль спорта
17:16
В Ошском областном роддоме умерла 25-летняя женщина
17:07
Кыргызстан увеличил импорт электроэнергии из Туркменистана
17:02
Реакция есть. Павильон Кыргызстана на выставке EXPO в Дубае улучшат
16:55
Угрожали пистолетом охраннику школы. В Чуйской области задержали хулиганов