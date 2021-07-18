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Спорт

В Бишкеке определились победители турнира по практической стрельбе из пистолета

В Бишкеке определились победители турнира «БАДР» по практической стрельбе из пистолета. Об этом 24.kg сообщили в Федерации боевой и практической стрельбы КР.

«В соревнованиях приняли участие 29 стрелков. По итогу весь пьедестал заняли члены национальной сборной Кыргызстана. 1-е место взял Дан Анарбаев, 2-е — Манас Марастов, 3-е — Рус Станов», — проинформировал руководитель турнира Эркин Усубалиев.

В федерации отметили, что в ноябре запланировано проведение чемпионата Кыргызстана по практической стрельбе из пистолета.
Ссылка: https://24.kg/sport/201512/
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