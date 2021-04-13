Кикбоксеры из Кыргызстана завоевали четыре медали на турнире в Турции

Фото Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Спортсмены из Кыргызстана

Кикбоксеры из Кыргызстана завоевали три золотые и одну бронзовую медали на международном турнире Turkish Open Kickboxing European Cup, который прошел в Анталии. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Золото завоевали Марат Мусаев среди юниоров в весовой категории до 51 килограмма, двукратный чемпион мира Авазбек Аманбеков (60 килограммов) и обладатель кубка мира Рустам Ибрагимов (63,5 килограмма).

Ахрор Розбаев в весовой категории до 57 килограммов стал бронзовым призером соревнований.

В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены более 20 стран.