В Бишкеке прошел республиканский чемпионат по пулевой стрельбе

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по пулевой стрельбе. Об этом сообщается на сайте Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По его данным, в соревнованиях приняли участие 34 спортсмена.

В стрельбе из пневматического пистолета среди мужчин первое место у Аската Токмокова, второе — у Александра Кошелева, третье — у Санжарбека Эркинбаева.

Среди женщин победила Бахтыгул Махмадова, второе место у Регины Баязитовой, третьей стала Айгерим Кенешбекова.

В стрельбе из пневматической винтовки победитель — Рамазан Кадырбеков, Туменбай уулу Сыргак и Элдан Айбеков на втором и третьем местах соответственно. Среди женщин первое место у Анастасии Щуковской, второе — у Каныкей Кубанычбековой, третье — у Юлии Стаценко.

Чемпионат проведен дирекцией по олимпийским видам спорта совместно с Федерацией пулевой стрельбы КР.