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Спорт

Кыргызстанцы выиграли три медали на международном турнире по стрельбе

Кыргызстанцы выиграли три медали на международном турнире по пулевой стрельбе. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Турнир прошел в Шымкенте (Казахстан). Его посвятили памяти мастера спорта СССР Владимира Почивалова. Участвовали более 200 стрелков из Казахстана, Италии, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Нашу страну представляли 11 спортсменов. В стрельбе на 10 метров из пневматического пистолета среди мужчин Аскат Токмоков стал серебряным призером. В этой же дисциплине среди женщин серебро взяла Бактыгуль Махмадова. В стрельбе на 10 метров из пневматической винтовки бронзу выиграла Анастасия Щуковская.
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