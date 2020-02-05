Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к бою с Тони Фергюсоном

Действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов показал тренировку перед боем с Тони Фергюсоном. Об этом сообщило РИА Новости.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 249.

«Шаг за шагом движемся к цели. Стабильность сильнее всех остальных качеств», — подписал российский боец видео с тренировкой, которое он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

На счету Хабиба Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках на профессиональном уровне. Тони Фергюсон за свою карьеру выиграл 25 боев и потерпел три поражения.