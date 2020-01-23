Король никуда не уходил. Хабиб Нурмагомедов о подготовке к бою с Тони Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в своем Instagram-аккаунте видео с тренировки в рамках подготовки к бою с Тони Фергюсоном. Об этом сообщило РИА Новости.

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон проведут бой 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке. На счету американского бойца 25 побед и три поражения. Хабиб Нурмагомедов имеет в активе 28 побед в 28 боях на профессиональном уровне.

«Король никуда не уходил и не уйдет. Скажите всем, что я возвращаюсь», — подписал видео Хабиб Нурмагомедов.

Бойцы могли провести поединок ранее, но их возможный бой четырежды отменяли из-за травм спортсменов.