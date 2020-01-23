20:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Король никуда не уходил. Хабиб Нурмагомедов о подготовке к бою с Тони Фергюсоном

Фото © ТАСС. Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в своем Instagram-аккаунте видео с тренировки в рамках подготовки к бою с Тони Фергюсоном. Об этом сообщило РИА Новости.

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон проведут бой 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке. На счету американского бойца 25 побед и три поражения. Хабиб Нурмагомедов имеет в активе 28 побед в 28 боях на профессиональном уровне.

«Король никуда не уходил и не уйдет. Скажите всем, что я возвращаюсь», — подписал видео Хабиб Нурмагомедов.

Бойцы могли провести поединок ранее, но их возможный бой четырежды отменяли из-за травм спортсменов.
Ссылка: https://24.kg/sport/141397/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Боец UFC Конор Макгрегор хочет добиться реванша от Хабиба Нурмагомедова
Тони Фергюсон показал подготовку к бою с Хабибом Нурмагомедовым
Хабиб Нурмагомедов пригрозил правительству Дагестана за полуголую женщину
Менеджер Хабиба Нурмагомедова анонсировал бой-реванш с Конором Макгрегором
Бойцу Хабибу Нурмагомедову вновь угрожают в США
Боец Хабиб Нурмагомедов станет ведущим реалити-шоу в Казахстане
Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев за потасовку после боя
Чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову пообещали $50 миллионов за бой
Сооронбай Жээнбеков встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым
Хабиб Нурмагомедов Флойд Мейвезер менен мушташты Москвада өткөргүсү келет
Популярные новости
Ушел из&nbsp;жизни тренер Сатымкула Джуманазарова и&nbsp;Дарьи Масловой Ушел из жизни тренер Сатымкула Джуманазарова и Дарьи Масловой
Кыргызстанец Денис Петрашов выиграл серебро на&nbsp;турнире по&nbsp;плаванию в&nbsp;Швейцарии Кыргызстанец Денис Петрашов выиграл серебро на турнире по плаванию в Швейцарии
Любители против профи. Как проходил чемпионат Кыргызстана по&nbsp;бильярду Любители против профи. Как проходил чемпионат Кыргызстана по бильярду
Волейбол ногами. В&nbsp;Кыргызстане впервые провели турнир по&nbsp;сепактакрау Волейбол ногами. В Кыргызстане впервые провели турнир по сепактакрау
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
23 января, четверг
20:16
Конфликт на дороге: таксист прокатил противника на капоте своей машины Конфликт на дороге: таксист прокатил противника на капо...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в пять раз
19:43
Кыргызстанка перепела Витаса. Получилось лучше оригинала
19:26
Король никуда не уходил. Хабиб Нурмагомедов о подготовке к бою с Тони Фергюсоном
19:01
Цифра дня. 9,3 тысячи кыргызстанцев стали гражданами России в 2019 году