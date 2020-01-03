На публике появился сын Райымбека Матраимова: благодарил за развитие спорта

Впервые на публике появился старший сын бывшего заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова Бакай Матраимов.
Он провел праздничные мероприятия в спортивном клубе EREM и поздравил собравшихся с Новым годом. Фотографии, к сожалению, плохого качества появились в социальных сетях.
Благодарственные письма и грамоты Бакай Матраимов вручил кыргызстанцам, которые активно участвуют в развитии и пропаганде спорта и здорового образа жизни.
Это первое публичное появление представителя младшего поколения семьи Матраимовых. Известно, что Бакай Матраимов увлекается футболом.
Райымбек Матраимов, его супруга Уулкан Тургунова, брат — депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова» подали иски о защите чести и достоинства к журналистам 24.kg, радио «Азаттык» и редакции Kloop. Совокупная сумма исковых претензий составила 60 миллионов сомов. Следующее заседание суда состоится 20 января.