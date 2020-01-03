На публике появился сын Райымбека Матраимова: благодарил за развитие спорта

Впервые на публике появился старший сын бывшего заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова Бакай Матраимов.

Он провел праздничные мероприятия в спортивном клубе EREM и поздравил собравшихся с Новым годом. Фотографии, к сожалению, плохого качества появились в социальных сетях.

Благодарственные письма и грамоты Бакай Матраимов вручил кыргызстанцам, которые активно участвуют в развитии и пропаганде спорта и здорового образа жизни.

Это первое публичное появление представителя младшего поколения семьи Матраимовых. Известно, что Бакай Матраимов увлекается футболом.