Кыргызстанцы стали чемпионами Евразии по таэквондо GTF. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Турнир прошел на Кипре с участием 485 спортсменов из девяти стран. Кыргызстан представили девять таэквондистов. В их активе по восемь золотых и серебряных и две бронзовые награды.

В разделе «хьенги» чемпионами стали Мирбек Сапарбеков, Курманбек Захретдинов, Арсен Таалайбеков, Иманали уулу Нуртилек и Алмазбек Абдиллаев. В разделе «массоги» победили Курманбек Захретдинов, Эрнисбек уулу Ханболот и Ырысбек Жаныбеков. Асек Абдыбеков за стойкость и мужество получил титул «джентльмен».

«Этот успех — показатель хорошей подготовки молодых спортсменов и отличной работы тренеров, — отметили в федерации. — 1-3 ноября выступим в Нур-Султане на первенстве Казахстана».