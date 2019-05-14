Кыргызстанцы победили на международном турнире по таэквондо GTF

Кыргызстанцы победили на международном турнире «Боец Азии» по таэквондо GTF. Об этом сообщили в отечественной команде.

Соревнования прошли в Актобе, собрав более тысячи спортсменов из Казахстана, Кыргызстана и России. В отечественной сборной было 15 бойцов разных возрастов.

Алмазбек Абдыкасымов и Орозобек уулу Азизбек взяли бронзовые медали, Медербек уулу Нурболот и Радион Сабенин — серебряные, Артем Туркин — золотую. У Виктории Плотниковой две награды — золото и серебро. В общекомандном зачете сборная КР стала второй.

«Это показатели отличной работы тренеров и достойного уровня наших спортсменов», — отметили в команде.

Турнир проводится ежегодно. В 2018-м наши бойцы тоже были в призерах.