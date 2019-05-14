18:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстанцы победили на международном турнире по таэквондо GTF

Фото сборной Кыргызстана по таэквондо GTF. Часть участников турнира «Боец Азии» по таэквондо GTF

Кыргызстанцы победили на международном турнире «Боец Азии» по таэквондо GTF. Об этом сообщили в отечественной команде.

Соревнования прошли в Актобе, собрав более тысячи спортсменов из Казахстана, Кыргызстана и России. В отечественной сборной было 15 бойцов разных возрастов.

Алмазбек Абдыкасымов и Орозобек уулу Азизбек взяли бронзовые медали, Медербек уулу Нурболот и Радион Сабенин — серебряные, Артем Туркин — золотую. У Виктории Плотниковой две награды — золото и серебро. В общекомандном зачете сборная КР стала второй.

«Это показатели отличной работы тренеров и достойного уровня наших спортсменов», — отметили в команде.

Турнир проводится ежегодно. В 2018-м наши бойцы тоже были в призерах.
Ссылка:
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
У кыргызстанцев пять медалей на турнире «Боец Азии» по таэквондо
Популярные новости
Марафон на&nbsp;Иссык-Куле. Как кыргызстанцы показали гостям мастер-класс Марафон на Иссык-Куле. Как кыргызстанцы показали гостям мастер-класс
Единственный кыргызский футболист покинул Премьер-лигу чемпионата России Единственный кыргызский футболист покинул Премьер-лигу чемпионата России
Впервые в&nbsp;финалах Кубка чемпионов и&nbsp;Лиги Европы сыграют команды из&nbsp;одной страны Впервые в финалах Кубка чемпионов и Лиги Европы сыграют команды из одной страны
Дарья Маслова выиграла международный марафон ШОС на&nbsp;Иссык-Куле Дарья Маслова выиграла международный марафон ШОС на Иссык-Куле
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; создает условия для комфортного пребывания ЛОВЗ в&nbsp;аэропортах ОАО «МАМ» создает условия для комфортного пребывания ЛОВЗ в аэропортах
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручила призы победителям акции &laquo;Сапарыбыз бир 3&nbsp;года&raquo; Сеть АЗС «Газпромнефть» вручила призы победителям акции «Сапарыбыз бир 3 года»
Путешествие на&nbsp;родину передовых технологий c&nbsp;LG&nbsp;Electronics Путешествие на родину передовых технологий c LG Electronics
Как построить бизнес на&nbsp;уборке? Как построить бизнес на уборке?